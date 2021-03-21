Muratpaşa ilçesi Fener Caddesi üzerinde saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Kimliği belirlenemeyen Suriye uyruklu vatandaş, çöp toplamak için motoru ile birlikte Fener Caddesi üzerinde bir konteynerin yanında durdu.
İddiaya göre o sırada Ö.B. (18) idaresindeki transit kamyonet çöp toplamak için duran Suriye uyruklu adamın motoruna vurdu.
Kaza sonrası araçtan inen Ö. B., A. R. ve H. Ç., Suriye uyruklu şahsı darp etti. Darptan sonra taş ve sopalar alıp Suriye uyruklu şahsın kafasına vurdular. 3 şüpheli daha sonra kamyonetleriyle motosikletin üzerinden geçti. Yine iddiaya göre 3 şahıs motosikleti yakmaya da çalıştı ve olay yerinden kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.