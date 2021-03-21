Kaza sonrası araçtan inen Ö. B., A. R. ve H. Ç., Suriye uyruklu şahsı darp etti. Darptan sonra taş ve sopalar alıp Suriye uyruklu şahsın kafasına vurdular. 3 şüpheli daha sonra kamyonetleriyle motosikletin üzerinden geçti. Yine iddiaya göre 3 şahıs motosikleti yakmaya da çalıştı ve olay yerinden kaçtı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.