SON DAKİKA: Esenyurt'ta şüpheli son: Askerden izne gelen genç evinde ölü bulundu

Olay Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde gece saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, birkaç gün önce askerden izne geldiği öğrenilen İdris Ö.'ye telefon ile ulaşamayan yakınları Özdemir Sokak'ta bulunan 14 katlı binanın 9. katındaki daireye gelerek kapıyı çaldı.