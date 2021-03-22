Nişan yüzüğünü müdür taktı: Yurtta büyüyen genç kıza devlet desteği

Adana'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte yurda verilen Nurşen Oral, büyüyüp devlet memuru oldu. Nurşen kendisine evlenme teklif eden erkek arkadaşı polis memuru Ahmet Oruç'a "Bana babalığı devlet yaptı. Beni devletten isteyin" dedi. Nurşen'in isteği üzerine erkek tarafı Nurşen'i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer'den istedi.

Kız isteme merasiminde gözyaşlarına hakim olamayan Nurşen Oral; "Bizi büyüttün, okuttun, meslek sahibi yaptın. Şimdi de evlendiriyorsun. İyi ki varsın devlet babam" dedi.