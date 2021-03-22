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    Nişan yüzüğünü müdür taktı: Yurtta büyüyen genç kıza devlet desteği

    'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte yurda verilen , büyüyüp devlet memuru oldu. Nurşen kendisine evlenme teklif eden erkek arkadaşı polis memuru 'a "Bana babalığı devlet yaptı. Beni devletten isteyin" dedi. Nurşen'in isteği üzerine erkek tarafı Nurşen'i kız babası olarak Adana Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 'den istedi.

    Ali Altundaş
    İyi ki varsın devlet baba

    Adana'da anne ve babası boşanınca 4 kardeşiyle birlikte yurda verilen , büyüyüp devlet memuru oldu. Nurşen kendisine evlenme teklif eden erkek arkadaşı polis memuru 'a "Bana babalığı devlet yaptı. Beni devletten isteyin" dedi. Nurşen'in isteği üzerine erkek tarafı Nurşen'i kız babası olarak Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü 'den istedi.

    Kız isteme merasiminde gözyaşlarına hakim olamayan Nurşen Oral; "Bizi büyüttün, okuttun, meslek sahibi yaptın. Şimdi de evlendiriyorsun. İyi ki varsın devlet babam" dedi.

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    Haberler Yaşam Nişan yüzüğünü müdür taktı: Yurtta büyüyen genç kıza devlet desteği