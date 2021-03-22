Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 22.03.2021 21:14
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2021 21:14
    ABONE OL

    'da emekli karı-koca başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu!

    'da iki dehşete düşüren bir olay yaşandı. Emekli karı-koca, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu. olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

    Emekli çifte kıydılar

    'da yaşayan emekli karı-koca, evlerinde başlarından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

    Edinilen bilgiye göre olay, ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde meydana geldi.

    AKRABALARI HABER ALAMADI
    İddiaya göre, Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli ve emekli öğretmen eşi çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti.

    BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDULAR
    Ancak kapıya vurmalarına rağmen kimse cevap vermeyince akrabaları, ya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı başlarından vurulmuş halde buldu.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı.

    Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Morguna kaldırıldı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Yaşam Adana'da emekli karı-koca başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu!