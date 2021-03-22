Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman (46), şizofreni hastası babası tarafından 6 yaşındayken, 'cesaretli çocuk olsun' diye Toros Dağları'na bırakıldı.
Yaban hayatında 9 yıl yaşadığını belirten Kahriman, dağa götürüldüğü günü "Bir gün babam beni köyümüzden 10 kilometre uzağa götürdü. 'Oğlum sen bugün burada yatacaksın' dedi. 'Neden?' dedim. 'İleride cesaretli bir çocuk olacaksın' dedi.
'Bana canavarlar saldırmaz mı?' dedim. 'Oğlum, insana insandan başka kimse zarar vermez' dedi sonra beni bırakıp gitti. Aklıma hiç korku gelmedi" diye anlattı.