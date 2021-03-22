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    'da yaşayan an'ının babası 6 yaşındayken dağa bıraktı: 9 sene dağda yaşadı

    'nın ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde yaşayan an (46), şizofreni hastası babası tarafından 6 yaşındayken, 'cesaretli çocuk olsun' diye 'na bırakıldı. Yaban hayatında 9 yıl yaşadığını belirten Kahriman, dağa götürüldüğü günü "Bir gün babam beni köyümüzden 10 kilometre uzağa götürdü. 'Oğlum sen bugün burada yatacaksın' dedi. 'Neden?' dedim. 'İleride cesaretli bir çocuk olacaksın' dedi. 'Bana canavarlar saldırmaz mı?' dedim. 'Oğlum, insana insandan başka kimse zarar vermez' dedi sonra beni bırakıp gitti. Aklıma hiç korku gelmedi" diye anlattı.

    Toros canavarı!

    Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde yaşayan Hasan Hüseyin Kahriman (46), şizofreni hastası babası tarafından 6 yaşındayken, 'cesaretli çocuk olsun' diye Toros Dağları'na bırakıldı.

    Yaban hayatında 9 yıl yaşadığını belirten Kahriman, dağa götürüldüğü günü "Bir gün babam beni köyümüzden 10 kilometre uzağa götürdü. 'Oğlum sen bugün burada yatacaksın' dedi. 'Neden?' dedim. 'İleride cesaretli bir çocuk olacaksın' dedi.

    'Bana canavarlar saldırmaz mı?' dedim. 'Oğlum, insana insandan başka kimse zarar vermez' dedi sonra beni bırakıp gitti. Aklıma hiç korku gelmedi" diye anlattı.

        DAĞDA OT YEDİM


        Kahriman, "Dağda hayvanların yediği otları yiyip, karnımı doyurdum. Kurtları izleyip, avlanmayı öğrendim. Bir yılanın hayatını kurtardığımda av yapmayı bıraktım. Beni dağa bıraktığı için babama kızmadım. Babam, insanlardan çok zarar gördü. Beni de insanlardan korumak için dağa bıraktığını düşünüyorum" diye konuştu.
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