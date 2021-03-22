

Kahriman, "Dağda hayvanların yediği otları yiyip, karnımı doyurdum. Kurtları izleyip, avlanmayı öğrendim. Bir yılanın hayatını kurtardığımda av yapmayı bıraktım. Beni dağa bıraktığı için babama kızmadım. Babam, insanlardan çok zarar gördü. Beni de insanlardan korumak için dağa bıraktığını düşünüyorum" diye konuştu.