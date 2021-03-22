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    • Yaşam
    • 22.03.2021 15:58
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    • 22.03.2021 16:01
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    Kayınpeder damadını silahla vurarak öldürdü

    'da yolunda kayınpeder ile damat arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu kayınpeder damadını vurdu. Kanlar içinde yerde kalan damat hayatını kaybetti.

    İHA
    Kayınpeder ile damadın kavgası ölümle bitti

    Batman Hasankeyf yolunda kayınpeder ile damat arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

    DAMAT HAYATINI KAYBETTİ
    Tartışmanın büyümesi üzerine kayınpeder damadını silahla vurdu. Ağır yaralı olarak kaçan ismi öğrenilemeyen şahıs, bir benzin istasyonunda düşüp yere yığıldı. Şahıs burada hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

    KAYINPEDER GÖZALTINA ALINDI
    Hayatını kaybeden şahıs, otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken jandarma ekiplerinin çalışması sonucu kayınpeder yakalanarak gözaltına alındı.
    Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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