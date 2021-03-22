15 yaşında evlendirildi! 5. çocuğunu doğurduktan bir hafta sonra sokakta ameliyathane kıyafetiyle bulundu

YENİ DOĞUM YAPTIĞINI SÖYLEDİ

Bunun üzerine ekipler olayı hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Belediye görevlileri, bir taraftan da kadın ile konuşmaya çalıştı. Kadın, yeni doğum yaptığını bebeğine el koyduklarını kendisinin de hastaneden çıktığını, kalacak yeri olmadığı için bir haftadır burada yattığını söyledi.