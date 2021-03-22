'BİR TÜRK VATANDAŞI KURTARDI'

"Bana 200 lira toplayacağım söyleniyordu. Eğer 100 liranın altında para getirirsem Ahmet Gannum eline hortumu alarak 'Nerene vurayım' diye soruyordu. Ben de açıp elimi gösteriyordum ve o da hortumla elime vuruyordu. Gün içinde Ahmet Gannum ile muallim Ammar Cebani gelip bizi kontrol ediyordu. Ahmet Gannum zaman zaman para istediğimiz yere gelerek bizi denetliyordu. Bir gün para topladığımız yerde otururken ailemi özlediğim için ağlamaya başladım. Bu sırada 20 yaşlarında Nurcan isimli bir Türk yanıma gelerek neden ağladığımı sordu. Ben de kendisine ailemi özlediğimi söyledim. O da beni aileme götüreceğini söyleyerek yanına aldı ve Zeytinburnu'nda bulunan evine götürdü. İki gün burada kaldım. Burada başıma herhangi bir şey gelmedi. Daha sonra Nurcan beni polislere vereceğini, onların da beni aileme götürebileceğini söyledi. Kısa bir süre sonra polisler gelerek beni Nurcan'ın yanından aldılar."