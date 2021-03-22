SON DAKİKA: Aramadıkları kişi kalmadı! Yalova'da termal şebekesi binlerce kişiyi mağdur etti

Türkiye genelinde on binlerce devre mülk mağduru bulunuyor. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame ise, benzer dosyalar için örnek teşkil edecek türden. Savcı Cesim Eren'in hazırladığı 115 sayfalık iddianamede, 107 kişi şikâyetçi, 52 kişi de sanık olarak yer aldı.
ÖRGÜT ŞEMASI HAZIRLANDI
Suç örgütüne ilişkin bir de örgüt şeması hazırlandı. Savcılık şüphelilerin, 'dolandırıcılık' suçu yanı sıra 'suç örgütü kurma' suçundan da cezalandırılmalarını istedi. İddianameye göre, örgüt üyeleri hiyerarşik bir biçimde faaliyet yürüttü. Kimin hangi faaliyeti yürüteceği önceden belirlendi. Örgüt kurucularının cep telefonu dahi kullanmadığı belirtilen iddianamede, parasını isteyen mağdurların kimi zaman tehdit edildiği kaydedildi.
OFİSLERİ BİLE KAÇAK
İddianamede, pazarlaması yapılan projelerden biri Esenköy Doğa Termal diğeri ise Özkalyoncu Termal. Yalova'daki her iki proje bölgesinde termal su dahi yok. Anılan projeler için belediyelerden alınan bir izin de yok. Esenköy Doğa Termal'in satış ofisi kaçak inşa edilirken, anılan yerin elma bahçesi vasfında olduğu belirlendi.