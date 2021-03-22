SON DAKİKA: Aramadıkları kişi kalmadı! Yalova'da termal şebekesi binlerce kişiyi mağdur etti

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

Yine benzer bir suçlama ile Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen bir davada ise karar çıktı. Üç kişinin şikâyetçi olduğu dava, Yalova Terma City projesinin sahibi Orhan Karaderili'ye (49) karşı açılmıştı. Mahkeme, Karaderili'ye 'dolandırıcılık' suçundan 6 yıl hapis cezası verdi. Söz konusu karar yapılan itiraz sonrası bir üst mahkemeye taşındı. Birçok devremülk mağdurunun davasını takip eden isimlerden Av. Engin İsmail Köse, "Özellikle dar gelirli, emekli kişiler hedef alınıyor" dedi.

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