Gurbetçiler köy özlemini kamera sistemi ile gideriyor

Erzurum Yakutiye Belediyesi, ilçeye bağlı 36 köyün giriş ve çıkışlarına kamera sistemi yaptı. Bu sayede gurbette olan vatandaşlar, telefonlarına yükledikleri IVMS 4500 uygulaması ile köy hasretini gidermeye başladı.
Belediye Başkan Dr. Mahmut Uçar, "36 köyümüzde 42 tane kapımız mevcut. Bu durum estetik açısından köylerimize değer kazandırdı, ulaşılabilirlik ve erişebilirlik açısından değer kazandırdı. Bu kameralar 24 saat online olarak cep telefonu uygulamasıyla takip de edilebiliyor, üzerindeki kayıt cihazıyla 6 ay kayıt da yapılabiliyor. Bu sayede de köylerin giriş çıkışları kontrol altına alınmış oluyor" dedi.
KAMERA GELDİ HASRET BİTTİ!
Toplam 26 köyün giriş ve çıkışına kurulan 42 kamera, 24 saat çalışıyor. Tam 6 ay kayıt yapıyor...
Belediye Başkan Dr. Mahmut Uçar, "36 köyümüzde 42 tane kapımız mevcut. Bu durum estetik açısından köylerimize değer kazandırdı, ulaşılabilirlik ve erişebilirlik açısından değer kazandırdı. Bu kameralar 24 saat online olarak cep telefonu uygulamasıyla takip de edilebiliyor, üzerindeki kayıt cihazıyla 6 ay kayıt da yapılabiliyor. Bu sayede de köylerin giriş çıkışları kontrol altına alınmış oluyor" dedi.
KAMERA GELDİ HASRET BİTTİ!
Toplam 26 köyün giriş ve çıkışına kurulan 42 kamera, 24 saat çalışıyor. Tam 6 ay kayıt yapıyor...