Yüreğir İlçesi'ne bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3089 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 aile arasında kavga çıktı. Kavganın şiddetlenmesi üzerine aile bireyleri birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmanın büyümesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalleye gelen ekiplere, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri de desteğe geldi.