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    • 21.03.2021 01:34
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    ’da 2 aile arasında silahlı çatışma: 3 kişi yaralandı, PÖH bölgeyi ablukaya aldı

    ’da 2 aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. i çatışma sonrası uzun namlulu silahlarla mahalleyi abluka altına aldı.

    İHA
    2 aile arasında silahlı çatışma: PÖH bölgeyi ablukaya aldı

    Yüreğir İlçesi'ne bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi 3089 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 2 aile arasında kavga çıktı. Kavganın şiddetlenmesi üzerine aile bireyleri birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışmanın büyümesinin ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mahalleye gelen ekiplere, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve özel harekat polisleri de desteğe geldi.

    3 kişinin silahla ile yaralandığı olayda yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olmadığı öğrenildi.
    Polis çatışma sonrası mahalleye zırhlı araçlarla girerek abluka altına aldı. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan özel harekat polisleri de sokağın giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.

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