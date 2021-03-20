Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 13- 19 Mart tarihlerini kapsayan koronavirüs risk haritasına ilişkin İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

"KRİTİK EŞİĞİ AŞMIŞ BULUNUYORUZ"

Vali Köşger, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım."

KORKUTAN ARTIŞ

Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de bu hafta 111,41'e yükseldi.

Koca Twitter'dan risk haritasını paylaştı ve "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." ifadelerine yer verdi.

İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün. pic.twitter.com/MWa4RsIJDd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 20, 2021