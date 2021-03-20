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    • 21.03.2021 00:24
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    Risk haritası açıklandı! için korkutan uyarı: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz

    Sağlık Bakanı risk haritasını yayınladı. Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı 'de bu hafta 111,41'e yükseldi. Risk haritasına ilişkin açıklama yapan İzmir Valisi , "Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

    İzmir için korkutan açıklama!

    Sağlık Bakanı tarafından açıklanan 13- 19 Mart tarihlerini kapsayan risk haritasına ilişkin Valisi , sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

    "KRİTİK EŞİĞİ AŞMIŞ BULUNUYORUZ"
    Vali Köşger, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Kıymetli İzmirliler alınan tedbirlere, yapılan tüm denetimlere ve kurallara uyan vatandaşlarımıza rağmen kritik eşiği aşmış bulunuyoruz. İş yerleri ve hemşehrilerimiz kurallara uysun. Daha kötüye gitmeyelim. En kısa sürede mavi bölgeye geçelim. Haydi İzmir birlikte başaralım."

    KORKUTAN ARTIŞ
    Bakan Koca tarafından açıklanan sayılara göre geçen hafta 78,57 olan 100 bin kişide görülen vaka sayısı İzmir'de bu hafta 111,41'e yükseldi.

    Koca Twitter'dan risk haritasını paylaştı ve "İllerimizde haftalık 100.000 nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren insidans haritamızı ekte görebilirsiniz. Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Yaşam Risk haritası açıklandı! İzmir için korkutan uyarı: Kritik eşiği aşmış bulunuyoruz