"SİGARA İÇENLER KOVİD-19'U AĞIR ATLATIYOR"

Sigara ve tütün ürünleri kullananların Kovid-19'a yakalanma açısından daha yüksek risk grubunda yer aldıklarını vurgulayan doktorlar "Sigara içicileri ve Kovid-19'a yakalanma oranlarına bakıldığında, sigara ve tütün ürünleri kullananlarda diğer bireylere göre ACE2 reseptörü sayısının daha fazla olduğu, dolayısıyla sigara kullanıcılarında virüsün hücreye daha kolay ve hızlı giriş yapabildiği belirlenmiş durumda. ACE-2 reseptörünün fazlalığı viral yükün artmasına ve Kovid-19 semptomlarının daha ağır geçirilmesine neden oluyor. Aynı zamanda sigaranın içeriğinde bulunan toksik ve zararlı kimyasallar bağışıklık sistemini baskılıyor, bu durum da Kovid-19 başta olmak üzere pek çok enfeksiyonel hastalığa ve aynı zamanda kronik hastalıklara karşı vücudu savunmasız bırakıyor" diye konuştu.