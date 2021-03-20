Uzmanlar "Sigara içilen alanlarda, çakmak ve sigara alışverişiyle yapılan temaslar, virüs bulaşma olasılığı riski oluşturuyor. Aynı zamanda küçük alanların ayrıldığı sigara odalarında taşıyıcı bireyler varsa, sigara içerken maskenin çıkartılması ve sigara dumanının ortama üflenmesiyle birlikte sigara dumanında bulunan kimyasallar ve havada asılı kalan partiküller içerisine yerleşen virüsler, damlacık izolasyonu ve solunum yoluyla kişiden kişiye bulaş riskini arttırıyor" diye konuştu.
Özellikle bu alanlarda bulunan bağışıklık sistemi düşük bireylerin Kovid-19 enfeksiyonuna daha yatkın hale geldiklerini söyleyen doktorlar "Maskenin çıkartıldığı, temasın arttığı ve mesafenin azaldığı dar alanlar olan sigara odaları, Kovid-19'a yakalanma riskini arttırdığından önlem alınması gereken yerler" ifadelerini kullandı.
PASİF İÇİCİLER DE RİSK ALTINDA
Sigara ve tütün dumanının formaldehit, siyanür, amonyak, karbon monoksit, naftalin, kadmiyum (pil asidi) ve aseton (oje çıkarıcı) gibi 4 binden fazla zararlı ve toksik kimyasal madde içerdiğine dikkat çeken uzmanlar "Aktif içicilerin yanında sigara dumanına maruz kalan pasif içiciler de kronik akciğer hastalıkları, kanser ve özellikle Kovid-19 açısından risk altındadır.