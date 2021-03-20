Para başka ülkeye gitmesin diye uğraştı! 700 dolarlık makineyi 250 TL'ye mal etti

Sonra hurda bir makine alarak tamir ettim ve daha verimli hale getirdim. Bu ithal olarak gelen bir makineydi ardından kapı isimliği talebini karşılayabilmek için sıcak baskı makinesi edinmem gerekiyordu. Hazır makinelerin hem dükkanıma sığmaması hem de pahalı oluşundan dolayı sıcak baskı makinesini minyatür hale getirerek kendim imal ettim" diye konuştu.