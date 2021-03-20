Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.