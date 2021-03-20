SON DAKİKA: Müdürlük sınavına giren müdür yardımcısı kopya çekerken suçüstü yakalandı

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için pazar günü 50 il ve 52 sınav merkezinde 2021-MEB-EKYS sınavı yapıldı. Ankara'da Aysel Yücetürk Okulu'ndaki sınavda ise kopya skandalı yaşandı.
Sincan'daki bir ilkokulda müdür yardımcısı olan A.B., 'müdürlük' sınavında kopya çekerken yakalandı. Gözetmen tarafından yakalan A.B.'yi, okula çağrılan polis gözaltına alındı. İfadesinin ardından serbest kalan A.B. hakkında soruşturma başlatıldı.
İÇ ÇAMAŞIRINA GİZLEMİŞ
A.B.'nin kopya çekmek için sınava cep telefonu soktuğu, girişte üst aramasından geçmek için de cep telefonunu iç çamaşırına gizlediği belirlendi.