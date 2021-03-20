SON DAKİKA: Müdürlük sınavına giren müdür yardımcısı kopya çekerken suçüstü yakalandı



TELEFONUN SESİNİ UNUTMUŞ

Hürriyet'in haberine göre, A.B., polise verdiği ifadesinde kopya çektiğini kabul ederek, "Sınavdan bir gün önce eşim, kardeşim ve kardeşimin eşine kopya olayını anlattım. Onlar karşı geldi. 'İyi günde, kötü günde hep beraberiz' diyerek WhatsApp'ta 'Ahde Vefa' grubunu kurdum, onları ekledim. Cep telefonunu iç çamaşırıma gizleyerek, içeriye soktum. Soruları çekip gruba attım, ancak telefonun sesini kapatmayı unutmuşum, cevap geldiğinde, telefondan ses çıkınca fark edildim. Sınav gözetmeni gelip telefonu aldı, ardından da polis geldi" dedi.

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