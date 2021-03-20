SON DAKİKA: Rus kadın otel odasında dehşeti yaşadı! "Tadı ne güzelmiş"

Rusya'da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira bir yıl önce sosyal medyadan fotoğraflarını beğenen 40 yaşındaki Alp Mutlu ile arkadaş oldu. Otomotiv sektöründe çalışan Alp Mutlu kadını İstanbul'a davet etti. Rusya-Türkiye arasındaki geliş gidişler birkaç kez sürdü. Otteva Elvira 13 Mart'ta sevgilisini görmek için bir kez daha İstanbul'a geldi. İkili Ataşehir'deki bir otele yerleşti.
İlk günün sonunda Otteva Elvira'nın iddiasına göre eski kocasını ve 25 yaşındaki oğlunu kıskanan Alp Mutlu, iki gün boyunca saatlerce kadına işkence etti. Tanınmayacak hale gelen kadın, Alp Mutlu markete gitmek için odadan çıkınca resepsiyondakilere sığındı. Polis tarafından gözaltına alınan Alp Mutlu, sevk edildiği adliyede 'eziyet' suçlamasıyla tutuklandı.
'ÇİRKİN OL' DEDİ
Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan Otteva Elvira, otel odasındaki iki günlük dehşeti polislere şöyle anlattı: "Oteldeki ilk günümüz çok güzeldi. Bana 'Neden bizim çocuğumuz yok' diyordu. 'Eski kocan senden neden büyük?', 'Neden ondan çocuk doğurdun' diye her zaman sorardı. Beni kıskandığını sanıyordum. 14 Mart'ta çok fazla içki içti ve beni dövmeye başladı. Döverken 'Neden o çocuğu doğurdun', 'Öldüreceğim seni. Yüzünü keseceğim. Çirkin ol' diye bağırıyordu.