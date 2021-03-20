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    , Steve Jobs, , ... Milyarlarca doları ceplerine indirdiler

    Büyüklerimiz 'Okumayana ekmek yok' dedi. Okumayana kız bile verilmedi. Ancak dünya milyarderleri üniversite eğitimini es geçti! , Steve Jobs, , gibi onlarca iş insanı, kurdukları şirketlerle milyarlarca doları cebe indirdi.

    Hayat okulu

    Herkes, iyi bir eğitim ve iyi bir kariyer hedefledi. Aileler, evlatlarının iyi bir eğitime ve işe sahip olması için yıllarca emek verdi. 'Bu zamanda okumayana ekmek yok' ise büyüklerin en çok kullandığı sözlerdendi...

    Gençler, bayramlarda 'Ne okuyorsun?' 'İş bulabildin mi?' gibi sorulardan çekindi... 4 yıllık üniversite hayatını bitiren gençler daha iyi bir kariyer için yüksek lisansa bile yöneldi. Ancak dünyada öyle isimler vardı ki, bırakın yüksek lisansı üniversite mezunu bile değildi.

    Lisans eğitimlerini yarıda bırakan Steve Jobs, Giorgio Armani ve Bill Gates gibi isimlerin serveti, milyar dolarları geçti.

        MARK ZUCKERBERG


        Harvard'da okurken kendisine ilham geldi! Okulu bırakıp Facebook sayfası açmaya karar verdi. Milyarlarca insanın kullandığı sosyal medya platformu sayesinde 45 milyar dolar gelir elde etti.

        STEVE JOBS


            Teknoloji devi Apple'ın hem CEO'su hem de kurucularındandı. Hiçbir zaman üniversite diploması olmadı. Reed Üniversitesi'ne giderken, derslere girmeyi bıraktı. Kaligrafi kursunda denetim görevlisi olarak işe başladı.

            Orada öğrendikleri ile çok yönlü yazı karakterlerini göz önüne alarak Mac'i yarattı. 2015 yılında kanser nedeniyle hayata gözlerini kapadı.

            ELİZABETH HOLMES


                Kan testi konusunda uzmanlaşmış bir laboratuvar şirketinin kurucusu ve CEO'sudur. Üniversite yıllarında ailesinin onun okuması için gönderdiği paraları sermaye yapar. Şirketinin şu anki değeri 4.5 milyar dolardır.

                GİORGİO ARMANİ


                İtalyan moda devidir. Kaliteli erkek giyimindeki boşluğu görmüş ve o sektöre yoğunlaşmıştır. Bologna Üniversitesi'nde Tıp okurken, "Kan görmeye dayanamıyorum" diyerek okulu bırakmıştır. Şirketinin değeri 8.2 milyar dolardır.

                    INGVAR KAMPRAD


                    IKEA'nın kurucusudur. Hiç üniversiteye girmemiştir ancak dünyanın en büyük mobilya perakendecisidir. Şirketinin değeri 3.4 milyar dolardır.

                    BİLL GATES


                        Pandemi nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Gates, Harvard Üniversitesi'ndeki eğitimi yarıda bıraktı. İş hayatına başladı. kurduğu Microsoft şirketi ile serveti 108 milyar dolara çıktı. Bugün, dünyanın en zengin insanlarından...

                        Lİ KASHİNG


                        Asya'nın birinci, dünyanın ise 23. zenginidir. Hayırsever kişiliği ile bilinir. Ailesine maddi olarak destek olmak için 15 yaşında saat satmaya başlayarak iş hayatına girdi. Şirketinin şu anki değeri 32 milyar dolar.

                            RALPH LAUREN


                            Polo Ralph Lauren firmasının kurucusu ve moda tasarımcısıydı. New York'ta üniversiteye giderken 2. senesinde ayrıldı. Askerliğini tamamladıktan sonra 1976'da kravat tasarlamaya başladı. Serveti tam 6.3 milyar dolar.

                            RİCHARD BRANSON


                                Virgin Group ve altındaki yaklaşık 400 kadar şirketin kurucusudur. Kötü eğitim hayatı nedeniyle çok kez okuldan atılmıştır. Serveti 5 milyar dolardır.
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                                Haberler Yaşam Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Giorgio Armani, Bill Gates... Milyarlarca doları ceplerine indirdiler