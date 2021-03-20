Herkes, iyi bir eğitim ve iyi bir kariyer hedefledi. Aileler, evlatlarının iyi bir eğitime ve işe sahip olması için yıllarca emek verdi. 'Bu zamanda okumayana ekmek yok' ise büyüklerin en çok kullandığı sözlerdendi...
Gençler, bayramlarda 'Ne okuyorsun?' 'İş bulabildin mi?' gibi sorulardan çekindi... 4 yıllık üniversite hayatını bitiren gençler daha iyi bir kariyer için yüksek lisansa bile yöneldi. Ancak dünyada öyle isimler vardı ki, bırakın yüksek lisansı üniversite mezunu bile değildi.
Lisans eğitimlerini yarıda bırakan Steve Jobs, Giorgio Armani ve Bill Gates gibi isimlerin serveti, milyar dolarları geçti.