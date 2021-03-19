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    • 20.03.2021 02:00
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    'de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini kayınvalidesini ve akrabasını öldürdü!

    Son dakika haberleri...  'in Bayındır ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını, kayınvalidesini ve kayınvalidesinin kuzenini katletti. Olaydan sonra kaçan şahıs silahıyla birlikte gözaltına alındı.

    AJANSLAR
    İzmir'de dehşet!

    'in Bayındır ilçesinde Hüsnü T. isimli bir şahıs dehşet saçtı.

    Alınan bilgiye göre, kayınvalidesi 'nın (47) Sokak'taki evine giden Hüsnü T. (31), kayınvalidesi ve boşanma aşamasında olduğu eşi . (29) ile tartışmaya başladı.

    BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAYINVALİDESİNİ VURDU
    Tartışmanın büyümesi üzerine kayınvalidesi ve eşini tabancayla vurduktan sonra dışarı çıkan Hüsnü T, silah seslerini duyarak eve doğru gelen Palalı'nın kuzeni 'u (45) da yaraladı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kuzucuk ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

    YAKALANDI
    Olaydan sonra kaçan Hüsnü T, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde silahıyla birlikte gözaltına alındı.

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    Haberler Yaşam İzmir'de dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini kayınvalidesini ve akrabasını öldürdü!