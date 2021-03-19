İzmir'in Bayındır ilçesinde Hüsnü T. isimli bir şahıs dehşet saçtı.

Alınan bilgiye göre, kayınvalidesi Serpil Palalı'nın (47) Hacı İbrahim Karaselvi Sokak'taki evine giden Hüsnü T. (31), kayınvalidesi ve boşanma aşamasında olduğu eşi Serap T. (29) ile tartışmaya başladı.

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ KAYINVALİDESİNİ VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine kayınvalidesi ve eşini tabancayla vurduktan sonra dışarı çıkan Hüsnü T, silah seslerini duyarak eve doğru gelen Palalı'nın kuzeni Hamza Kuzucuk'u (45) da yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne ve kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Kuzucuk ise kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Hüsnü T, Hatay Mahallesi Çayır Caddesi'nde silahıyla birlikte gözaltına alındı.

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