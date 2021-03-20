



VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Kilis Valiliği'nden de konuya ilişkin yazılı açıklama yapılarak, herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı belirtilerek şöyle denildi: "19 Mart 2021 tarihinde 22: 48 sıralarında 112 ihbar hattına İlimiz Kazım Karabekir Mahallesi Mehmet Turgut Caddesi üzerindeki boş arsaya roket ihbarı yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller sonucunda patlamanın çocuklar tarafından yakılan ateş içerisine atılan sprey şeklindeki çakmak doldurma tüpünün patlamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma meydana gelmemiştir."