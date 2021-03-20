



"DÜNYACA ÜNLÜ DOKTOR" YALANIYLA BİNLERCE DOLAR KAZANMIŞLAR

Öte yandan, biri Türkmenistan diğerinin ise Kazakistan uyruklu iki kadının kendilerini "estetik doktoru" olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden eğitim ve estetik ameliyatı yayını yaptıkları ve bu sayede müşteri kazandıkları ortaya çıktı.