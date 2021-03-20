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    • 20.03.2021 10:32
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    • 20.03.2021 10:35
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    Küçük çocuğun merakı başına iş açtı! Kendisini çöp arabasına ledi

    'da çöp toplayıcısı Suriyeli Museffe Derviş (13), çöpten bulduğu nin bir ucunu eline, diğer ucunu da çöp arabasına taktı. Kelepçeyi çıkaramayınca yolda açık gördüğü işletmenin çalışanlarından kendisine yardım etmelerine isteyen küçük Museffe, çağırılan polis ekiplerince kurtarıldı.

    DHA
    Küçük çocuğun merakı başına iş açtı

    Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda meydana geldi. Suriyeli çöp toplayıcısı Museffe Derviş, çöp konteynerinde kelepçe buldu.

    KENDİSİNİ KELEPÇELEDİ
    Küçük çocuk bir süre oynadığı kelepçenin bir ucunu bir eline, diğer ucunu da çöp arabasına taktı. Museffe, kelepçeyi açamayınca açık olarak gördüğü işletmede bulunan çalışanlardan yardım istedi.

    "ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINA BAKMAK İÇİN TAKTIM"
    İşletme çalışanları kelepçeyi açmayı başaramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Yunus timleri sevk edildi.

        Gelen polis ekipleri, kendilerinde bulunan kelepçelerin anahtarlarını deneyerek Museffe Derviş'i kurtardı. Museffe Derviş, polislerin kelepçeyi nerden buldun sorusuna çöpten bulduğunu söylerken, 'neden eline taktın' sorusuna ise, 'çalışıp çalışmadığına bakmak için' yanıtını verdi.



        Kelepçeden kurtulan Museffe Derviş, çöp arabasını alarak gözden kayboldu.
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