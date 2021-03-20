KENDİSİNİ KELEPÇELEDİ

Küçük çocuk bir süre oynadığı kelepçenin bir ucunu bir eline, diğer ucunu da çöp arabasına taktı. Museffe, kelepçeyi açamayınca açık olarak gördüğü işletmede bulunan çalışanlardan yardım istedi.