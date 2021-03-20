Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'nda meydana geldi. Suriyeli çöp toplayıcısı Museffe Derviş, çöp konteynerinde kelepçe buldu.
KENDİSİNİ KELEPÇELEDİ
Küçük çocuk bir süre oynadığı kelepçenin bir ucunu bir eline, diğer ucunu da çöp arabasına taktı. Museffe, kelepçeyi açamayınca açık olarak gördüğü işletmede bulunan çalışanlardan yardım istedi.
"ÇALIŞIP ÇALIŞMADIĞINA BAKMAK İÇİN TAKTIM"
İşletme çalışanları kelepçeyi açmayı başaramayınca, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese Yunus timleri sevk edildi.