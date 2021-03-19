Domates meyve mi sebze mi? Buzdolabından eksik olmayan domates meyve mi yoksa sebze kategorisinde mi yer alıyor? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Sosyal medyada da sık sık konuşulan ve tartışılan domatesin sebze mi yoksa meyve mi olduğuna ilişkin bilim adamlarının neler söyledi merak ediliyor. İşte tartışmalara son noktayı koyacak olan o yanıt…
DOMATES MEYVE Mİ SEBZE Mİ?
Sabah menemende, gün içinde salatalarda, akşam ise ana yemeklerde tercih edilen domates pek faydalı bir besindir. Ülkemizde çeşit çeşit yetiştirilen domatesler, çekirdek kurutma usulü ile de toprakta can bulur. Bilim insanları birçok kişinin sebze olduğunu düşündüğü domatesin bir meyve olduğunu belirtiyor. Domates içerisinde çekirdek barındırdığı için teknik olarak bir meyvedir.
DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR?
Patlıcangiller ailesinin en faydalı üyesi olan domates içerisinde demir, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri ve A,B,C vitaminlerini bulunduran oldukça faydalı bir besindir. Faydalarını sıralayacak olursak;
Kanser ve kalp hastalıklarına karşı koruyan domates aynı zamanda felç riskini de en az indirger.
C vitamini yönünden zengin olan domates bağışıklık sistemini kuvvetlendirir ve grip benzeri virütik hastalıklara karşı korur.
Safra ve böbrek taşlarının düşürülmesine destek olur.
Domatesin % 85'inde bulunan likopen kolesterolü düşürür, akciğer, rahim, prostat, serviks, göğüs kanserlerine karşı koruyucu özelliği vardır.
Damar sertliğine iyi gelir.
Mide ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar ve kabızlığı giderir.