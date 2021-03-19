DOMATES MEYVE Mİ SEBZE Mİ?

Sabah menemende, gün içinde salatalarda, akşam ise ana yemeklerde tercih edilen domates pek faydalı bir besindir. Ülkemizde çeşit çeşit yetiştirilen domatesler, çekirdek kurutma usulü ile de toprakta can bulur. Bilim insanları birçok kişinin sebze olduğunu düşündüğü domatesin bir meyve olduğunu belirtiyor. Domates içerisinde çekirdek barındırdığı için teknik olarak bir meyvedir.

DOMATESİN FAYDALARI NELERDİR?

Patlıcangiller ailesinin en faydalı üyesi olan domates içerisinde demir, potasyum, kalsiyum, fosfor mineralleri ve A,B,C vitaminlerini bulunduran oldukça faydalı bir besindir. Faydalarını sıralayacak olursak;