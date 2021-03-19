Sinemalar açık mı? İstanbul Ankara İzmir'de sinemalar çalışıyor mu? Cumartesi sinemalar açık mı?

İstanbul Ankara İzmir sinemalar açık mı? Cumartesi sinemalar çalışıyor mu? Sinemaların açık olup olmadığı hafta sonu planı yapan vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Normalleşmeyle birlikte sinemaya gitmek isteyenler Cumartesi sinemalar açık mı araştırması yapıyor. İşte sinemaların son durumu hakkında meraka edilen bilgiler!
SİNEMALAR AÇIK MI?
1 Mart tarihine kadar faaliyeti durdurulan sinemalar için yeni açıklamalar geldi. Trabzon Valiliği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbir amacıyla kapatılan sinema salonlarının açılış tarihini erteledi.
Açıklamada, 1 Mart'ta açılması planlanan sinema salonlarının faaliyetlerine salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamını sağlamak ve desteklenmesi amacıyla 1 Nisan tarihine kadar ara verildiği ifade edildi.
HANGİ İLLERDE AÇILACAK?
Kırıkkale, Çorum, Yalova, Bolu, Düzce ve Erzincan'ın ardından Tunceli'de de sinema salonları 1 Nisan'a kadar kapalı olacak.
Tunceli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca, corona virüsle mücadele kapsamında sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Nisan 2021 tarihine kadar kapalı kalması kararı alındı.
Karaman'da koronavirüs önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e kadar uzatılırken merkeze bağlı bir belde ve köyde uygulanan karantina kaldırıldı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Vali Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında toplandığı belirtildi.
Yalova'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde sinema salonları için alınan kapatma kararı 1 Nisan 2021'e kadar uzatıldı.