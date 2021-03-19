Atatürk'ün çizmesi! Yapımı 2 ay sürüyor! 1500 TL'ye satılıyor

Yalın, çizmelere talebin eskiye göre az olduğu bilgisini verdi. Elinden geldiğince bunlara meraklı olanlara yardımcı olmaya çalıştığını dile getiren Yalın, şunları kaydetti: "Körüklü el yapımı deri çizmelere son zamanlarda folklor ekipleriyle devecilik yapanlar rağbet gösteriyor. Bunların yanında bu tür ayakkabılara ilgisi olanlar, zevk için evinin bir köşesinde dekor olarak durmasını isteyenler de yaptırıyor. Bir çift efe çizmesinin yapımı yaklaşık 2 ay sürüyor. Çizme yapımında kullanılan malzeme deri ve köseleden oluşuyor. El yapımı deri ve köseleden üretilen efe çizmeleri kışın sıcak, yazın ise serin tutuyor."