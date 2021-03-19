Atatürk'ün çizmesi! Yapımı 2 ay sürüyor! 1500 TL'ye satılıyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde 43 yaşındaki ayakkabı ustası İsmail Yalın, kayın ağacından yapılmış 100 yıllık kalıpları kullanarak körüklü ve körüksüz çizme üretiyor ve onların onarımını yapıyor. İlçede 20 yılı aşkın süredir mesleğini sürdüren Yalın, çizme üretiminde sipariş üzerine çalışıyor.
Ustasından öğrendiği yöntem ile kalıpla şekillendirdiği deriyi işleyen Yalın, körüklü "efe çizmesi" imal ediyor. Çizmelerin bakım ve onarımıyla da uğraşan İsmail Yalın, AA muhabirine, ayakkabı ve çizmeleri kişiye göre tasarladığını söyledi.
Ustası Salih Gündüztekin'in yanında yıllarca çalışarak mesleği öğrendiğini belirten Yalın, "Ondan bize yadigar kalan bu körüklü çizme kalıplarımızla ondan öğrendiğimiz şekilde Ege Bölgesi'ne ait efe çizmesi dediğimiz veya ağaların, arazi sahiplerinin giydiği körüklü çizmeleri üretiyoruz." dedi.