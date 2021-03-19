Son dakika haberine göre Gaziantep'te sevgilisinin evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Hazırlatılan üç boyutlu animasyon destekli görüntülerde Duygu'nun aşağıya düşerken bilincinin açık olduğu anlar yer alırken, sanık Kaplan'ın Duygu aşağıya düştükten 68 saniye sonra aşağıya indiği görülüyor.
Gaziantep'te 13 Ağustos 2020 tarihinde balkondan düşerek hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, sanık Mehmet Kaplan'ın avukatı Enes Akbulut'un sunduğu olay anına ilişkin görüntülere İhlas Haber Ajansı (İHA) ulaştı.
Kaplan'ın avukatı Akbulut tarafından hazırlatılan görüntülerden biri maktul Delen'in kendi iradesiyle intihar etmesini yansıtırken, diğer görüntü iddianamede iddia edildiği şekilde maktulün sanık tarafından aşağıya atılmasını içeriyor. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin de yer aldığı görüntülerde olay anı 2 farklı şekilde üç boyutlu animasyonla canlandırıldı.