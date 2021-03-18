SON DAKİKA: Matild Manukyan'ın serveti kimin olacak? Mahkemeden flaş karar: Tek varisin evliliği iptal edildi

Eski vergi rekortmeni ve genelev patroniçesi Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman'la evlenmesi üzerine, kızı Dora Çilingir babasının akıl sağlığı yerinde olmadığı iddiasıyla babasının evliliğin iptali için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı.
Mahkeme, Kerope Çilingir ve eşi Neslihan Çilingir'in evliliğinin iptal edilmesine karar verdi.
NE OLMUŞTU?
Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek mirasçısı olan 80 yaşındaki Kerope Çilingir'in kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Kahraman'la evlenmesinin ardından, kızı Dora Çilingir üvey annesi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Babasının akıl sağlığının yerinde olmadığını iddiasıyla Dora Çilingir, evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.