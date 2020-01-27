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  • 27.01.2020 09:30
  • Son Güncelleme: 27.01.2020 09:34

Son dakika: ’ın miras davasında flaş gelişme! şikayet etti

Son dakika haberi... ’ın ölümünün ardından başlayan miras kavgasında ortalık yeniden karıştı. Manukyan’ın tek mirasçısı ’in kızı , babasının zorla evlendirildiğine yönelik iddiasına takipsizlik kararı veren savcıyı ’ya şikâyet etti. Dora Çilingir, vesayet davası açtıktan 8 gün sonra tedavisinin yarım bırakılarak hastaneden çıkarılan babasının ile evlendirildiğini, takipsizlik kararının hukuka aykırı olduğunu iddia etti.

Manukyan’ın miras davasında flaş gelişme!
Genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni 'ın fiili ehliyetinin tam olmadığı yönünde raporu bulunan tek mirasçısı 'in kızı , 80 yaşındaki babasıyla 7 ay önce evlenen ile özel hastane hakkında şikâyette bulunmuş, babasının yaptığı evliliğin iptalini istemişti. Savcılık ise Kerope Çilingir'in zorla evlendirildiği iddiasına takipsizlik vermişti. Dora Çilingir, kararı veren savcıyı Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na () şikâyet etti. Dora Çilingir, vesayet davası açtıktan 8 gün sonra tedavisinin yarım bırakılarak hastaneden çıkarılan babasının Neslihan Kahraman ile evlendirildiğini, takipsizlik kararının hukuka aykırı olduğunu iddia etti.



'GÖRMEZDEN GELDİ'
Dora Çilingir'in verdiği itiraz dilekçesinde şu iddialar yer aldı: "Savcılık takipsizlik kararında evlenmenin suç teşkil etmediğini belirtmiştir. Dora Çilingir'in delillerin toplanması yönündeki talepleri, savcılık tarafından görmezden gelinmiştir. Savcılık, Kerope Çilingir'in karakola giderek avukatsız alınan ifadesini kabul etmiştir. Halbuki Adli Tıp Kurulu'nun 26 Ağustos ve 9 Aralık 2019 tarihli raporunda Kerope Çilingir'in akli melekesinin olmadığı belirtilmiştir. Kerope Çilingir'in banka hesabındaki paralarının da araştırılmasını isteyen Dora Çilingir'in bu talebi de dikkate alınmamıştır. Savcılık Kerope Çilingir'in kısıtlanması için açılan İstanbul 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin dosyasını dahi incelememiş ve takipsizlik kararı vermiştir."

'DELİL TOPLAMADI'
Dora Çilingir'in avukatı Oğulcan Şakrak, "Açılmış vesayet davasından 8 gün sonra akli melekesi olmayan mağdur Kerope Çilingir ile Neslihan Kahraman'ın evlendirilmiş olması kabul edilemez. Savcılık talep ettiğimiz hiçbir delili toplamamıştır" dedi. (Hürriyet)

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