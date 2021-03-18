Otoyolda şaşırtan görüntü! Başıboş tekerlek metrelerce ilerledi

Ümraniye- Şile yolunda bir kamyonun tekerleği çıktı.
Yol fırlayan tekerlek araçlar arasında, yolda ilerlemeye başladı.
Tekerleği gören sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti.
Ümraniye- Şile yolunda bir kamyonun tekerleği çıktı.
Yol fırlayan tekerlek araçlar arasında, yolda ilerlemeye başladı.
Tekerleği gören sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti.
Bir süre yolda ilerleyen tekerlek, bariyere çarparak durdu.
O anlar bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.