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    • Yaşam
    • 18.03.2021 11:28
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    • 18.03.2021 11:30
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    Otoyolda şaşırtan görüntü! Başıboş tekerlek metrelerce ilerledi

    - yolunda kamyondan fırlayan tekerlek, araçların arasında bir süre ilerledi. Başıboş tekerlek, bir süre sonra bariyerlere çarparak durdu. O anlar ise kameralara yansıdı.

    DHA
    Otoyolda şaşırtan görüntü

    Ümraniye- Şile yolunda bir kamyonun tekerleği çıktı.

    Yol fırlayan tekerlek araçlar arasında, yolda ilerlemeye başladı.

    Tekerleği gören sürücüler yavaşlayarak olası bir kazanın önüne geçti.
        Haberler Yaşam Otoyolda şaşırtan görüntü! Başıboş tekerlek metrelerce ilerledi