Kız arkadaşını parkta öldürdü! Polise teslim oldu

POLİSİ ARAYIP 'EVDEYİM' DEDİ

Bir süre sonra polisi arayan E.Y., evinde olduğunu söyledi. Polis eve gidip E.Y.'yi gözaltına aldı. E.Y. ve Gizem Canbulut'un Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde bir dönem birlikte okudukları öğrenildi.