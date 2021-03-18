SON DAKİKA: Fener Rum Patrikhanesi'nde kriz! İki numara görevden alındı

PATRİK BARHOLOMEOS DAHA ÖNCE UYARDI

Yunan medyasında yer alan haberlere göre, 2008 yılında Kadıköy Metropoliti seçilen Athanasios, geçmişte Patrik Bartholomeos'a defalarca hakaret ve küfür eden, ayrıca ırkçı söylemleri ile de bilinen Yunanistan'daki Karavriton bölgesi eski Metropoliti Amvrosios ile sıkı dostluk kurdu. Ayrıca, ev işleri için de Rus Patriği Kiril yanlısı bir rahibeyi yanında bulunduruyordu. Athanasios, bir din adamı ile bağdaşmayacak şekilde, İstanbul'daki Rum cemaatinin karnaval etkinliklerine ise karnaval kıyafetleri giyerek katılıyordu. Patrik, Athanasios'un bu tavırlarına bir süre tahammül etti. Kendisini defalarca uyardı. Athanasios kulak asmayınca Patrik sonunda kendisini görevden almaya karar verdi.