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    Vaka sayısında rekor kıran 'da tedbirsizlik zirve yaptı!

    COVİD-19 risk haritası açıklandı. vaka sayısında rekor kırdı. Sosyal medyanın gündemine yerleşen kentte tedbirsizlik zirve yaptı! Parklara akın eden vatandaşlar tedbirlere yine aldırmadı.

    Tehlikenin 'Park'ında mısınız?

    Coronavirüs ile mücadelede, kontrollü normalleşme başladı. Sağlık Bakanlığı 6-12 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayılarını açıkladı. Üç büyükşehirde kırmızı alarm vardı! Geçen haftaya kıyasla vaka sayıları İstanbul'da yüzde 60, Ankara'da yüzde 25 ve İzmir'de yüzde 18 arttı. Toplamda 25 il çok yüksek riskli olduğu için kırmızıya boyandı. Karadeniz'de vaka artışı, yine durmadı. Samsun, Sinop ve Giresun vaka artışı rekor kırdı.

    KURALLARA UYAN YOK...
    Coronavirüs'ün 100 bin kişide en fazla görüldüğü iller Samsun (458,23), Sinop (345,56), Giresun (296,84), Balıkesir (257,60) ve Kilis (255,62) olarak sıralandı. Samsun'daki artış, sosyal medyanın da diline dolandı. Twitter kullanıcıları, şehirdeki vaka artışını 'Yarasa çorbası şenlikleri mi var?' diyerek ti'ye aldı! Dün kentten gelen fotoğraflar ise panik yarattı. Vaka sayılarını umursamayan vatandaşlar sokaklara aktı. Tedbirler hiçe sayıldı.


    GÜNDEMDEN DÜŞMEDİ

    Yemeğe tuz diye virüs mü katıyorsunuz?

    Samsun farklı bir şey deniyor bir dakika!

    Sinop'la Samsun'un virüsten haberi var mı acaba?

    Ülkemizin tütün ihtiyacının %4'ünü, virüs ihtiyacının ise yüzde 6'sını karşılayan Samsun'dan selamlar.



    Vaka sayısının yüksek olduğu Trabzon'da yoğun bakımlar dolu... Samsun ölmeyi bayılmak sanıyor.

    Yaşamayı kafasında bitirmiş Samsun.

    Asker şafağı gibi vaka sayısına sahip Samsun'a selam olsun...

    Yarasa çorbası şenlikleri mi yaptınız?



        ULUSLARAR'AŞI' KRİZ!
        AVRUPA, pandemiyle mücadelede sınıfta kaldı. Aşılamada ise kriz patladı. Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere'nin AstraZeneca aşısına savaş açtı! Aralarında Fransa, Almanya, Hollanda, İspanya, İtalya ve İsveç'in de bulunduğu 25 ülke AstraZeneca aşılamasını askıya aldı. Sebebi ise aşının, kanda pıhtılaşmaya neden olmasıydı! Aşı savaşı, manşetlere taşındı. İngiliz The Guardian gazetesi, "AB ülkelerinde askıya alabilecekleri AstraZeneca aşısı yok" başlığı attı. Kararın bölgeyi bir kaosa sürükleyeceğini yazdı. Dünya Sağlık Örgütü ise ülkelere 'aşılamaya devam edin' çağrısı yaptı.

        SÜPER DÖNÜŞ
        AB ülkeleri, Sputnik V aşısına yeşil ışık yaktı. İtalya Başbakanı Süper Mario lakaplı Mario Draghi Rusya ile görüşeceğini yazdı. Almanya ise 'Aşıyı birlikte üretelim" dedi.

        Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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