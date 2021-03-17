Coronavirüs ile mücadelede, kontrollü normalleşme başladı. Sağlık Bakanlığı 6-12 Mart tarihlerine ait haftalık vaka sayılarını açıkladı. Üç büyükşehirde kırmızı alarm vardı! Geçen haftaya kıyasla vaka sayıları İstanbul'da yüzde 60, Ankara'da yüzde 25 ve İzmir'de yüzde 18 arttı. Toplamda 25 il çok yüksek riskli olduğu için kırmızıya boyandı. Karadeniz'de vaka artışı, yine durmadı. Samsun, Sinop ve Giresun vaka artışı rekor kırdı.



KURALLARA UYAN YOK...

Coronavirüs'ün 100 bin kişide en fazla görüldüğü iller Samsun (458,23), Sinop (345,56), Giresun (296,84), Balıkesir (257,60) ve Kilis (255,62) olarak sıralandı. Samsun'daki artış, sosyal medyanın da diline dolandı. Twitter kullanıcıları, şehirdeki vaka artışını 'Yarasa çorbası şenlikleri mi var?' diyerek ti'ye aldı! Dün kentten gelen fotoğraflar ise panik yarattı. Vaka sayılarını umursamayan vatandaşlar sokaklara aktı. Tedbirler hiçe sayıldı.