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    • 17.03.2021 16:50
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    • 17.03.2021 16:57
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    SON DAKİKA: 2 çocuk annesi kadın boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu

    Son dakika haberi: 'da, yakınları haber alamayınca apartman görevlisiyle evine girilen, 2 çocuk annesi . (38), mutfakta boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu. Gülşah K.'nin, yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

    DHA
    Psikolojik tedavi gören kadın o halde bulundu

    Olay, öğle saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Bina girişinin üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Gülşah K.'den bir süre haber alamayan yakınları, evine geldi.

    BOĞAZINA YAZMA SARILI HALDE -- BULUNDU
    Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yakınları, Gülşah K.'nin eşi N.K.'ye haber verdi. Çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenen N.K., apartman görevlisi H.K.'yi arayarak, evine girmesi istedi. Merdivenle balkondan içeri giren bina görevlisi, Gülşah K.'yi mutfakta boğazına sarılı yazmayla hareketsiz yatarken buldu.

    HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
    İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gülşah K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları, Gülşah K.'nin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

        Gülşah K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, Gülşah K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        3 AYDIR PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORDU
        Gülşah K.'nin, yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.
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