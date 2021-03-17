SON DAKİKA: 2 çocuk annesi kadın boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde, merkez Bağlar ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'ndaki 7 katlı apartmanda meydana geldi. Bina girişinin üst katında oturan, evli ve 2 çocuk annesi Gülşah K.'den bir süre haber alamayan yakınları, evine geldi.
BOĞAZINA YAZMA SARILI HALDE -- BULUNDU
Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca yakınları, Gülşah K.'nin eşi N.K.'ye haber verdi. Çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenen N.K., apartman görevlisi H.K.'yi arayarak, evine girmesi istedi. Merdivenle balkondan içeri giren bina görevlisi, Gülşah K.'yi mutfakta boğazına sarılı yazmayla hareketsiz yatarken buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ
İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gülşah K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları, Gülşah K.'nin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.