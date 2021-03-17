Metodolojiyi yaklaşık 1,5 ayda geliştirdiklerini ve 1,5 ay da köpeğin çalışmasının olduğunu söyleyen Köpek Eğitim Uzmanı Özvardar, "Bu köpek daha önce dedektör köpek konusunda hiçbir çalışma yapmamış bir köpekti. Burada ispat etmek istediğimiz şey; hiçbir teknolojik alet köpek burnunu yakalayamaz. Biz ortalama yüzde 97'yi yakaladık. Çok önemli olan bir şey de bilimsel altyapılı bir çalışma olması. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi-TÜBİTAK iş birliği ile yaptık. Sıradan bir köpeğin bile bu organizasyonu kısa bir süre içerisinde çok başarılı bir şekilde başarabildiğini göstermek için özellikle bu tip bir çalışma yapmak istedim" diye konuştu.

"KENDİ METODUMUZU GELİŞTİRDİK"