

Binaların sağlam olmadığının yıkımlardan da görülebildiğini dile getiren Mehmet Atalay isimli vatandaş ise "Ne yapalım izliyoruz. Sağ olsun başkan yıkıyor yapıyor. Yıkılmaları güzel, bitmişti bu binalar. Rize yenileniyor. Gerçekten bu binalar bitmişti. Ben belediyeden emekliyim, 24 yıl çalıştım. Bitmişti bu binalar, bunu herkes görüyor. Bir kolonu kırdılar, komple bina çöktü" diye konuştu.



"10 YIL ÖNCE YIKILMASI GEREKİYORDU"

Belediyeye ait blokların yıkımı için geç bile kalındığını dile getiren Hızır Papaker isimli Rizeli vatandaş ise "Burada bir bina kendiliğinden yıkıldı. Burada bir deprem olsa ne olurdu? 10 yıl önce bunların yıkılması gerekiyordu. Şimdi yıkıldığı da iyi oldu. Rize'nin yüzde 80'inin yıkılması gerekiyor. Cumhuriyet caddesindeki binaların hepsinin yıkılması lazım. Bu kadar çarpık yapılaşma olur mu? Yazık" şeklinde konuştu.



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