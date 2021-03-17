Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Mart 2021

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Babam diyo ki ben gülünce güneş açıyormuş dünyaya

Semiha ile Cemil Aktaş'ın fıstıkları Zeynep Aktaş







Nedir bu kaydeşleyin abileyinden çektiği

Fatih ile Şefiye Aktaş'ın afacanları Mehmet Selim ve İzzet Emin







Ben beyaz bir tavşanım Çokta hızlı koşarım Ben Elif Ada ile yaşarım

Berna ve Kamil Gümüş'ün kızları Elif Ada Gümüş







Eee bebeğim eee eee. Kaynın mı acıktı bebeyim?

Gamze ile Mehmet Cop'un fıstıkları Yüsra Nur Cop







Çok şanslıyım benim çok tatlı bir kuzenim Cemre ablam var

Dilara ile Serkan Çayan'ın kızları Irmak Çayan

