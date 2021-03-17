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    Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Mart 2021

    Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 17 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...

    Lütfi Albayrak
    Kidstagram | 17 Mart 2021

    KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.

    Babam diyo ki ben gülünce güneş açıyormuş dünyaya
    Semiha ile Cemil Aktaş'ın fıstıkları Zeynep Aktaş



    Nedir bu kaydeşleyin abileyinden çektiği
    Fatih ile Şefiye Aktaş'ın afacanları Mehmet Selim ve İzzet Emin



    Ben beyaz bir tavşanım Çokta hızlı koşarım Ben Elif Ada ile yaşarım
    Berna ve Kamil Gümüş'ün kızları Elif Ada Gümüş



    Eee bebeğim eee eee. Kaynın mı acıktı bebeyim?
    Gamze ile Mehmet Cop'un fıstıkları Yüsra Nur Cop



    Çok şanslıyım benim çok tatlı bir kuzenim Cemre ablam var
    Dilara ile Serkan Çayan'ın kızları Irmak Çayan

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    Haberler Yaşam Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Mart 2021