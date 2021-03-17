KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.
Babam diyo ki ben gülünce güneş açıyormuş dünyaya
Semiha ile Cemil Aktaş'ın fıstıkları Zeynep Aktaş
Nedir bu kaydeşleyin abileyinden çektiği
Fatih ile Şefiye Aktaş'ın afacanları Mehmet Selim ve İzzet Emin
Ben beyaz bir tavşanım Çokta hızlı koşarım Ben Elif Ada ile yaşarım
Berna ve Kamil Gümüş'ün kızları Elif Ada Gümüş
Eee bebeğim eee eee. Kaynın mı acıktı bebeyim?
Gamze ile Mehmet Cop'un fıstıkları Yüsra Nur Cop
Çok şanslıyım benim çok tatlı bir kuzenim Cemre ablam var
Dilara ile Serkan Çayan'ın kızları Irmak Çayan
- Yaşam
- 17.03.2021 Gazete
Size ve çocuklarınıza güzel bir anı: Kidstagram | 17 Mart 2021
Takvim Gazetesi yazarı Lütfi Albayrak'ın Kidstagram isimli bugünkü köşesinde sizlerden gelen fotoğraflar yayınlandı. İşte 17 Mart 2021 tarihli Kidstagram köşesinden kareler...
KIDSTAGRAM isimli yeni köşemizde her gün çocuklarımızın fotoğrafı yer alacak. Eğer siz de çocuğunuzun fotoğrafını bu köşede görmek istiyorsanız; Eğlenceli bir fotoğrafını lutfi.albayrak@takvim.com.tr'ye anne adı, baba adı ve çocuklarınızın adını yazıp gönderin size ve çocuklarınıza güzel bir anı kalsın.