Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 16.03.2021 23:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2021 23:52
    ABONE OL

    'da liseli in kız için ölümüne ettiği esnada kızlar: vurun

    ’da kız meselesi yüzünden birbirine giren 2 liseli grubun tekme tokat sı kameralara yansıdı. Arkadaşları öldüresiye birbirine vururken cep telefonlarıyla onları görüntüleyen kızlar, ", vurun" diye bağırdı.

    İHA
    Gençlerin ölümüne kız kavgası kamerada

    Kız meselesi yüzünden tartışan lise talebesi oldukları öğrenilen 2 grup, konuşmak için Tophane sırtlarındaki merdivenlerde buluştu. Bir süre tartışan grup birbirine girdi.

    Gençler öldüresiye birbirlerini darp ederken, o anları cep telefonlarıyla kayda alan kızların görüntüsü ise bu kadarına pes dedirtti.

    KIZLARIN TAVRI TEPKİ TOPLADI!

    Gençlerden bazıları "Yeter artık, vurmayın" diye kavga eden arkadaşlarını ayırmaya çalışsa da, kızların "Vurun, vurun" diye bağırmaları dikkat çekti. Uzun süre kavga eden şahıslar daha sonra ayrıldı.

    KORKUNÇ ANLAR KEMARAYA ÇEKİLDİ

        Aynı grup akşam saatlerinde de Merinos Parkında karşılaşınca tekrar tekme tokat kavgaya tutuştu. O anlar da o sırada parkta olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

        BİR GENCİN ÇENESİ KIRILDI

        Yaşanan kavgada bir gencin çene kemiğinin kırıldığı, kendisini darp eden kişilerden şikayetçi olduğu öğrenildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Yaşam Bursa'da liseli gençlerin kız için ölümüne kavga ettiği esnada kızlar: Vurun vurun