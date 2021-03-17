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    • 17.03.2021 14:46
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    • 17.03.2021 14:47
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    Hastane bahçesinde bulundu herkes şoke oldu! İnsan kafatası çıktı

    'nin bulunduğu ormanlık alanda insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası bulundu. Kafatası incelenmek üzere Kurumu'na götürüldü.

    DHA
    Hastane bahçesinde bulundu! Herkes şoke oldu

    Konyaaltı ilçesindeki Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne tedavi için gelen kadın, öğle saatlerinde üniversitesi yerleşkesi içindeki ormanlık alanda yürüyüş yaparken ağaçların arasında kafatası olduğunu fark etti.

    ADLİ TIP İNCELEYECEK
    Eline aldığı sopayı kafatasına geçiren kadın, hastane bahçesine çıkartıp, güvenlik görevlilerine teslim etti. İhbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

    Antalya eski Emniyet Müdürü Cemil Tonbul da olay yerine gelerek kafatası üzerinde inceleme yaptı.
    Kafatası, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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    Haberler Yaşam Hastane bahçesinde bulundu herkes şoke oldu! İnsan kafatası çıktı