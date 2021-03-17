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    • 17.03.2021 14:08
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    • 17.03.2021 14:43
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    Son dakika: NFT coin! NFT nedir? NFT NEDİR? NFT çılgınlığı hız kesmiyor

    Son dakika: NFT çılgınlığı hız kesmiyor. Son dönemde milyon dolarlık satışlar ile gündeme gelen NFT furyasına 'den de bir isim katıldı. isimli dijital ortam sanatçısının eseri 36 bin dolara alıcı buldu.

    Türkiye'de ilk NFT satışı gerçekleşti

    Son günlerde adını sıkça duymaya alıştığımız NFT (Nonfungible Token) ile sanat dünyası ile kripto dünya bir araya geldi.

    Dijital ürünlerin en nadir örneklerinden biri olarak nitelendirilen NFT ile hazırlanan sanat eserleri son günlerin en revaçta ve en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.

    TÜRKİYE'DEN BİR İSİM DE KATILDI
    NFT furyasına Türkiye'den de bir isim katıldı. Tarık Tolunay isimli dijital sanatçı, Galata Köprüsü ve Karaköy'e ev sahipliği yapan "Fractal İstanbul - Pandemi" isimli eserini Blockchain ile imzalayarak satışa çıkardı.

    20 ETHEREUM 36 BİN DOLARA SATILDI
    20 Ethereum'a alıcı bulan Blockchain ile imzalan eserin tek orijinal hali, yaklaşık 36 bin dolara satılmış oldu.

    İRANLI BİR KOLEKSİYONER ALDI
    Ürünün dijital ortamda imzalanmış ve bu sayede kopyalanamaz bir yapıya sahip olan orijinal halini satın alan kişi ise İranlı bir koleksiyoner olduğu açıklandı.

    TÜRKİYE'DEN YAPILAN İLK SATIŞ
    Tolunay'ın eseri non-fungible token ile Türkiye'den ilk yapılan ilk satış olarak kayıtlara geçti.

        NFT NEDİR?
        Kripto paraların hızlı değer artışı sonrası iyice yaygınlaşan NFT, blok zinciri teknolojisini kullanarak oluşturulan varlıkları tanımlamak için kullanılıyor.

        Başka bir deyişle bu teknolojiden faydalanan NFT, kullanıcılara orijinal ve kopyalanamaz varlıklara sahip olma şansı veriyor.

        Özel bir şifreleme yöntemiyle harfler ve rakamlardan oluşan 40 karakterlik koda dönüştürülen NFT'lerin her biri diğerinden farklı oluyor.
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        Haberler Yaşam Son dakika: NFT coin! NFT nedir? NFT NEDİR? NFT çılgınlığı hız kesmiyor