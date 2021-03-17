Son dakika: NFT coin! NFT nedir? NFT NEDİR? NFT çılgınlığı hız kesmiyor

İRANLI BİR KOLEKSİYONER ALDI

Ürünün dijital ortamda imzalanmış ve bu sayede kopyalanamaz bir yapıya sahip olan orijinal halini satın alan kişi ise İranlı bir koleksiyoner olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'DEN YAPILAN İLK SATIŞ

Tolunay'ın eseri non-fungible token ile Türkiye'den ilk yapılan ilk satış olarak kayıtlara geçti.