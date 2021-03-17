Son dakika: NFT coin! NFT nedir? NFT NEDİR? NFT çılgınlığı hız kesmiyor

Son günlerde adını sıkça duymaya alıştığımız NFT (Nonfungible Token) ile sanat dünyası ile kripto dünya bir araya geldi.
Dijital ürünlerin en nadir örneklerinden biri olarak nitelendirilen NFT ile hazırlanan sanat eserleri son günlerin en revaçta ve en pahalı ürünleri arasında yer alıyor.
TÜRKİYE'DEN BİR İSİM DE KATILDI
NFT furyasına Türkiye'den de bir isim katıldı. Tarık Tolunay isimli dijital sanatçı, Galata Köprüsü ve Karaköy'e ev sahipliği yapan "Fractal İstanbul - Pandemi" isimli eserini Blockchain ile imzalayarak satışa çıkardı.
20 ETHEREUM 36 BİN DOLARA SATILDI
20 Ethereum'a alıcı bulan Blockchain ile imzalan eserin tek orijinal hali, yaklaşık 36 bin dolara satılmış oldu.
İRANLI BİR KOLEKSİYONER ALDI
Ürünün dijital ortamda imzalanmış ve bu sayede kopyalanamaz bir yapıya sahip olan orijinal halini satın alan kişi ise İranlı bir koleksiyoner olduğu açıklandı.
TÜRKİYE'DEN YAPILAN İLK SATIŞ
Tolunay'ın eseri non-fungible token ile Türkiye'den ilk yapılan ilk satış olarak kayıtlara geçti.