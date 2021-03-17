Estetik faciası! Genç kadın hukuk savaşı başlattı

İstanbul'da Samyeli Ünsal 2018'de bir özel hastanede aynı doktora burun ve göğüs ameliyatı yaptırdı. İddiaya göre aynı anda yapılan operasyonun ardından genç kadının şikayetleri arttı. Hastane burun estetiği ameliyatında yaşanan hatayı kabul etti ve genç kadın 2019 yılında yeniden burun estetiği ameliyatı oldu. Ancak ameliyatın üzerinden iki yıl geçmesine rağmen Ünsal'ın şikayetleri son bulmadı. Genç kadın hukuk savaşı başlattı.
Samyeli Ünsal, "İki yıl geçmesine rağmen göğsümde simetri problemi geçmedi. Özel hastanede bile bu oluyorsa, merdivenaltı operasyonlarda neler olmaz" dedi.
Samyeli Ünsal, "İki yıl geçmesine rağmen göğsümde simetri problemi geçmedi. Özel hastanede bile bu oluyorsa, merdivenaltı operasyonlarda neler olmaz" dedi.