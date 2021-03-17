Denizli Acıpayam'daki kanyon 41 yıldır paylaşılamadı! Benlik ve Olukbaşı mahalleleri, 1980'de kanyonun kendi bölgelerine bağlanması için hukuk mücadelesi başlattı. Kanyonun isim ve su hakkını ilk olarak Benlik mahallesi kazandı. Ancak tartışma son bulmadı. 'Kanyon' kavgasına dahil olan Acıpayam Belediyesi ismin Acıpayam Kanyonu olarak değiştirilmesinde karar kıldı.
Olukbaşı Muhtarı Duran Dağ, "İşin içinden çıkamadık. Büyüklerimiz de buna yol gösterdi" ifadesini kullandı.
Olukbaşı Muhtarı Duran Dağ, "İşin içinden çıkamadık. Büyüklerimiz de buna yol gösterdi" ifadesini kullandı.