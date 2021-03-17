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    'daki kanyon 41 yıldır paylaşılamadı!

    'daki kanyon 41 yıldır paylaşılamadı! ve Olukbaşı mahalleleri, 1980'de kanyonun kendi bölgelerine bağlanması için hukuk mücadelesi başlattı. Kanyonun isim ve su hakkını ilk olarak kazandı. Ancak tartışma son bulmadı. 'Kanyon' kavgasına dahil olan Belediyesi ismin olarak değiştirilmesinde karar kıldı.

    Kanyon arkası
    Denizli 'daki kanyon 41 yıldır paylaşılamadı! ve Olukbaşı mahalleleri, 1980'de kanyonun kendi bölgelerine bağlanması için hukuk mücadelesi başlattı. Kanyonun isim ve su hakkını ilk olarak kazandı. Ancak tartışma son bulmadı. 'Kanyon' kavgasına dahil olan Acıpayam Belediyesi ismin olarak değiştirilmesinde karar kıldı.



    Olukbaşı Muhtarı , "İşin içinden çıkamadık. Büyüklerimiz de buna yol gösterdi" ifadesini kullandı.
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    Haberler Yaşam Acıpayam'daki kanyon 41 yıldır paylaşılamadı!