Lüks hayat dehşetle sona erdi! Anne, baba ve ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Antalya Muratpaşa'da önceki gece bir villada 4 kişi, ölü bulundu. Çevresine 150 bin lira borcu olan ve psikolojik sorunları yaşayan fotoğrafçı Mustafa Gider (40), 4 katlı lüks villada anne Gülsen Işık Gider (65) ve ablası Gamze Gider'i (45) villanın zemin katındaki mutfakta av tüfeğiyle vurdu.
Bununla kalmayan cani, 1. katta oturan babası Muzaffer Gider'e (73) ateş etti. Cesedi alt kata anne ve ablasının yanına taşıdı. Gider, çenesine dayadığı tüfeğin tetiğini ayak baş parmağı ile çekerek canına kıydı.
Komşuları, "Yolda birbirlerine sarılarak yürürlerdi" dedi. Ailenin 1 papağan ile 8 kedi beslediği, hayvanlara bir süre yakınları tarafından bakılacağı öğrenildi.
AİLESİNİ BÖYLE ÇEKMİŞ
Gider ailesinden geriye caninin daha önce çektiği mutluluk anları kaldı.
Bununla kalmayan cani, 1. katta oturan babası Muzaffer Gider'e (73) ateş etti. Cesedi alt kata anne ve ablasının yanına taşıdı. Gider, çenesine dayadığı tüfeğin tetiğini ayak baş parmağı ile çekerek canına kıydı.
Komşuları, "Yolda birbirlerine sarılarak yürürlerdi" dedi. Ailenin 1 papağan ile 8 kedi beslediği, hayvanlara bir süre yakınları tarafından bakılacağı öğrenildi.
AİLESİNİ BÖYLE ÇEKMİŞ
Gider ailesinden geriye caninin daha önce çektiği mutluluk anları kaldı.