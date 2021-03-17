Lüks hayat dehşetle sona erdi! Anne, baba ve ablasını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Muratpaşa 'da önceki gece bir villada 4 kişi, ölü bulundu. Çevresine 150 bin lira borcu olan ve psikolojik sorunları yaşayan fotoğrafçı4 katlı lüks villadave ablasıvillanın zemin katındaki mutfakta av tüfeğiyle vurdu.

Bununla kalmayan cani, 1. katta oturanateş etti. Cesedi alt kata anne ve ablasının yanına taşıdı. Gider, çenesine dayadığı tüfeğin tetiğini ayak baş parmağı ile çekerek canına kıydı.Komşuları, "Yolda birbirlerine sarılarak yürürlerdi" dedi. Ailenin 1 papağan ile 8 kedi beslediği, hayvanlara bir süre yakınları tarafından bakılacağı öğrenildi.Gider ailesinden geriye caninin daha önce çektiği mutluluk anları kaldı.