Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, otomobiliyle polisin 'dur' ihtarına uymayan M.B. (37) yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından yakalandı. M.B. gözaltına alınırken, yanındaki oğlu R.B. (14) ise evine götürülerek annesine teslim edildi. Oğlu ve kendisine toplam 6 bin 300 TL ceza kesilen M.B., basın mensuplarının "Polisten neden kaçtın?" sorusuna "Çocuk var diye kaçtım" dedi. Kovalamaca anı ise basın mensuplarının tarafından saniye saniye görüntülendi.