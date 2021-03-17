Yok böyle aldatma! Kanseri bahane etti! Kocası 650 bin TL'lik dava açtı

İstanbul'da tekstil atölyesi işleten H.Ç. (47) ile N.Ç. (40) 1998 yılında evlendi. Çiftin 3 çocukları oldu. H.Ç.'nin İstanbul Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davasının detaylarına göre, N.Ç., 2013 yılında beyninde tümör olduğunu ve Tekirdağ'da tedavi olacağını söyleyip yanına küçük kızını da alarak evden ayrıldı.
Hürriyet'in haberine göre; N.Ç. yanına gelmek isteyen eşi ve çocuklarına her seferinde "Beni bu halde görmenizi istemiyorum" dedi. Sözde hastane ortamından fotoğraflar da gönderdi. H.Ç. eşine düzenli olarak bankadan para gönderdi, iki üç ayda bir eve geldiğinde de elden para verdi.
BÜYÜK OĞLU İSTANBUL'DA OLDUĞUNU FARK ETTİ
Çiftin büyük oğlu R.Ç. annesine bankadan gönderdikleri paraların Tekirdağ'dan değil de İstanbul Etiler'den bir bankadan çekildiğini fark etti.
R.Ç. annesini görüşmeye ikna edince İstanbul'da bir eve çağırıldı. R.Ç. orada annesinin, yaşlı anne ve babasıyla yaşayan bir adamla karı-koca hayatı yaşadığını gördü.