Yok böyle aldatma! Kanseri bahane etti! Kocası 650 bin TL'lik dava açtı

Hürriyet'in haberine göre; N.Ç. yanına gelmek isteyen eşi ve çocuklarına her seferinde "Beni bu halde görmenizi istemiyorum" dedi. Sözde hastane ortamından fotoğraflar da gönderdi. H.Ç. eşine düzenli olarak bankadan para gönderdi, iki üç ayda bir eve geldiğinde de elden para verdi.