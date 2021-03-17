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    • 17.03.2021 08:55
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    • 17.03.2021 09:14
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    Yok böyle aldatma! Kanseri bahane etti! Kocası 650 bin TL'lik dava açtı

    'da yaşayan N.Ş. isimli kadın 2013 yılında "beynimde tümör var" diyerek yanına küçük kızını da alarak başka bir şehre gittiğini söyledi. Ancak gerçek bambaşka çıktı. 8 yıldır başka bir adamla yaşadığı ortaya çıkan N.Ç.'ye eşi H.Ç. boşanma davası açtı tedavi için gönderdiği 450 bin TL ve 250 bin TL manevi tazminat talep etti.

    Kanseri bahane edip başka bir adama kaçtı

    İstanbul'da tekstil atölyesi işleten H.Ç. (47) ile N.Ç. (40) 1998 yılında evlendi. Çiftin 3 çocukları oldu. H.Ç.'nin İstanbul Aile Mahkemesi'nde açtığı boşanma davasının detaylarına göre, N.Ç., 2013 yılında beyninde tümör olduğunu ve Tekirdağ'da tedavi olacağını söyleyip yanına küçük kızını da alarak evden ayrıldı.

    Hürriyet'in haberine göre; N.Ç. yanına gelmek isteyen eşi ve çocuklarına her seferinde "Beni bu halde görmenizi istemiyorum" dedi. Sözde hastane ortamından fotoğraflar da gönderdi. H.Ç. eşine düzenli olarak bankadan para gönderdi, iki üç ayda bir eve geldiğinde de elden para verdi.

    BÜYÜK OĞLU İSTANBUL'DA OLDUĞUNU FARK ETTİ
    Çiftin büyük oğlu R.Ç. annesine bankadan gönderdikleri paraların Tekirdağ'dan değil de İstanbul Etiler'den bir bankadan çekildiğini fark etti.

    R.Ç. annesini görüşmeye ikna edince İstanbul'da bir eve çağırıldı. R.Ç. orada annesinin, yaşlı anne ve babasıyla yaşayan bir adamla karı-koca hayatı yaşadığını gördü.

        YANINA GİTTİĞİ ADAM "5 YILLIK KOCASIYIM" DEDİ
        Davada tanık olarak dinlenen R.Ç. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Annem bize kafasını kazıtmış fotoğraflarını gönderirdi. Kendisini ziyaret etmek istediğimizde bizi engellerdi. Anneme toz konduramazdım.

        Sonra internet bankacılığından gönderdiğimiz paraları sorguladım. Paralar Tekirdağ'dan değil Etiler'deki bir bankadan çekilmişti. Annemi aradım. Bulunduğu evi söyledi. Eve gittiğimde kız kardeşimin yanında yaşlı bir çift vardı. Sonra başka bir adam geldi. Kim olduğunu sordum. '5 yıllık kocasıyım' dedi. O adam, annemin babamla boşanma sürecinde olduğunu biliyormuş. Küçük kardeşim de o adama 'Baba' diyor."

        "İLGİSİNİ ÇEKMEK İÇİN GİTTİM"
        Eşinin hastalık yalanını oğlundan öğrenen H.Ç. boşanma davası açtı. Çocuklarının velayetini isteyen H.Ç., bugüne kadar eşine tedavi için gönderdiği 400 bin TL ile 250 bin TL manevi tazminat talep etti.

            N.Ç. davaya verdiği yanıtta, H.Ç.'nin kızı doğduktan sonra kendisinden uzaklaştığını, bilgisayar başında sabahlamaya başladığını iddia ederek, "Boşanmak istediğimde ölümle tehdit edildim.

            Belki benimle ilgilenir diye bir ailenin yanında yatılı bakıcı olarak çalışmaya başladım. Çocuklarımın velayetini ve 400 bin TL tazminat istiyorum" dedi.
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