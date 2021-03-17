2001'de hayatını kaybeden genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın 3 milyar dolarlık mirası, tek oğlu Kerope Çilingir'e kalmıştı. Sabah gazetesinin haberine göre, Çilingir geçen yıl hayatını kaybederken, Çilingir'in kızları Dora Çilingir, babasının mirasa ortak olmak için kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Çilingir ile sahte şekilde evlendirildiği iddiasıyla ikinci kez yargıya başvurmuştu.