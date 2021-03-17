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    • 17.03.2021 08:47
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    • 17.03.2021 08:47
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    SON DAKİKA: ’ın olağanüstü mirası kimin olacak? Mahkemeden flaş karar

    Son dakika haberi! Mahkeme, geçen yıl ölen tek vâris Kerope Çilingir’in, 40 yaş küçük eşi ile evliliğinin sahte olmadığına karar verdi. Çilingir, dudak uçuklatan servetin ortağı oldu.

    Dev mirasta mahkemeden flaş karar!

    Matild Manukyan'ın tek vârisi oğlu Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir'in, babasının sahte şekilde evlendirildiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu dosya ikinci kez takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldı.

    2001'de hayatını kaybeden genelev patroniçesi ve vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın 3 milyar dolarlık mirası, tek oğlu Kerope Çilingir'e kalmıştı. Sabah gazetesinin haberine göre, Çilingir geçen yıl hayatını kaybederken, Çilingir'in kızları Dora Çilingir, babasının mirasa ortak olmak için kendisinden 40 yaş küçük Neslihan Çilingir ile sahte şekilde evlendirildiği iddiasıyla ikinci kez yargıya başvurmuştu.


    Cumhuriyet Savcısı'nın verdiği ilk takipsizlik kararı sonrası tanık beyanları, HTS ve kamera kayıtları incelenerek yapılan ikinci incelemede de Kerope Çilingir'in evliliğinin gerçek olduğu ve Çilingir'in akıl sağlığının yerinde olarak bu evliliği gerçekleştirdiği tespit edildi.
        Haberler Yaşam SON DAKİKA: Matild Manukyan’ın olağanüstü mirası kimin olacak? Mahkemeden flaş karar