Olay İstnabul Bağcılar, İnönü Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde balık satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.