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    • 17.03.2021 06:38
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    • 17.03.2021 06:38
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    SON DAKİKA: 'da gece yarısı korkutan patlama

    Son dakika haberi! 'da sabaha karşı balık satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanma ve can kaybı yaşanmazken iş yerinde hasar meydana geldi.

    DHA
    Gece yarısı korkutan patlama!

    Olay İstnabul Bağcılar, İnönü Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde balık satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.


    Büyük bir gürültüye uyanan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası iş yerinde herhangi bir yangın çıkmadığını tespit etti.



    Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Bir süre iş yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını tespit ettiği öğrenildi.




        İş yerinin kapalı olması nedeniyle patlamada yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Patlama sonrası balık tezgahına ait parçalar etrafa dağılırken, iş yerinde ise büyük çapta hasarın meydana geldi.



        SORUŞTURMA SÜRÜYOR
        Bu sırada haberi alan iş yeri sahiplerinin olay yerine gelerek itfaiye ve polis ekiplerinden bilgi aldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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