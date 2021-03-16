Olay İstnabul Bağcılar, İnönü Mahallesi'nde sabaha karşı saat 05.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Caddesi üzerinde balık satışı yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.
Büyük bir gürültüye uyanan vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri patlama sonrası iş yerinde herhangi bir yangın çıkmadığını tespit etti.
Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekiplerinin de hazır beklediği görüldü. Bir süre iş yerinde inceleme yapan itfaiye ekipleri ilk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışmasından kaynaklandığını tespit ettiği öğrenildi.