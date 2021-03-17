Ormanda bir anda karşısına çıktı! Ne olduğunu öğrenince dehşete düştü!

Josh Highcliff bu görüntü sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: İlk gördüğümde domuz, ayı ya da maymun olduğunu düşünmüştüm ama bu yaratığın hem büyük omuzları, atletik bir vücudu hem de dik bir başı vardı. Ağacın içini kazıyor gibiydi. Ayağa kalktığında kendimi kontrol edemedim ve kaçmaya başladım. Yaratık çok büyüktü ve sanırım yaklaşık 2,1 metre boyundaydı.