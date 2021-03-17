Ormanda bir anda karşısına çıktı! Ne olduğunu öğrenince dehşete düştü!
ABD'de orman gezintisi yapan bir adam, karşısında bir karartı gördü. Karşısındaki karartının alelade bir şey olduğunu zanneden adam gerçeği öğrenince şaşkına döndü. ABD'nin Mississippi eyaletindeki Tunica kenti yakınlarında "yabani insan" anlamına gelen Sasquatch, görüntülendi. Ormandaki siyah yaratık görenleri korkuturken, görüntülerin bugüne kadar ki en iyi Sasquatch olduğu ifade edildi.
Josh Highcliff bu görüntü sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: İlk gördüğümde domuz, ayı ya da maymun olduğunu düşünmüştüm ama bu yaratığın hem büyük omuzları, atletik bir vücudu hem de dik bir başı vardı. Ağacın içini kazıyor gibiydi. Ayağa kalktığında kendimi kontrol edemedim ve kaçmaya başladım. Yaratık çok büyüktü ve sanırım yaklaşık 2,1 metre boyundaydı.