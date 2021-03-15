İzmir'de mali müşavirlik yapan Volkan Atılgan (36) ve kuaför eşi Sevim Atılgan (30), bir hafta önce Bornova'da yaşayan ve ayağından ameliyat olan anneleri Pervin Atılgan'ın ihtiyaçlarını karşılamak için yanında kalmaya başladı. Önceki gece banyoya giren çiftten haber alamayan anne, kapıyı çaldı. Ancak cevap veren olmadı.

Kapıyı açtığında ise oğlu ve gelininin yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çift, 1 saatlik kalp masajına rağmen hayata döndürülemedi. Şofbenden sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen çift, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı.