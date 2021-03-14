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    • 15.03.2021 01:35
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    'da sevgilisiyle tartışan genç kız alt geçide atladı

    Son dakika haberi... 'da iddiaya göre sevgilisi ile tartışan genç kız yaklaşık 15 metrelik alt geçide atladı. Ağır yalanan genç kız yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    İHA
    Sevgilisiyle tartışan genç kız alt geçide atladı

    Aksaray'da sevgilisiyle tartışan genç kız alt geçide atladı.

    Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidinde meydana geldi.

    ALT GEÇİDE ATLADI
    Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan ikametinde sevgilisi Tayfur T. (26) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Ceylan İ. (24) evden çıkarak alt geçide gitti. Sinirlenen ve bunalıma giren genç kız alt geçidin üzerinden kendini boşluğa bıraktı.

    AĞIR YARALANDI
    Genç kız yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düşerek ağır yaralandı. Asfalt zemine düşen genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

        Yaralı genç kız yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, genç kızın sevgilisi Tayfur T. Aksaray Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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