Aksaray'da sevgilisiyle tartışan genç kız alt geçide atladı.

ALT GEÇİDE ATLADI

Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan ikametinde sevgilisi Tayfur T. (26) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Ceylan İ. (24) evden çıkarak alt geçide gitti. Sinirlenen ve bunalıma giren genç kız alt geçidin üzerinden kendini boşluğa bıraktı.