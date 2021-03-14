Aksaray'da sevgilisiyle tartışan genç kız alt geçide atladı.
Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarında bulunan Piri Mehmet Paşa Alt Geçidinde meydana geldi.
ALT GEÇİDE ATLADI
Edinilen bilgiye göre, Kılıçarslan Mahallesinde bulunan ikametinde sevgilisi Tayfur T. (26) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başlayan Ceylan İ. (24) evden çıkarak alt geçide gitti. Sinirlenen ve bunalıma giren genç kız alt geçidin üzerinden kendini boşluğa bıraktı.
AĞIR YARALANDI
Genç kız yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağıya düşerek ağır yaralandı. Asfalt zemine düşen genç kızı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.