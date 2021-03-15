Türk profesörden gurur veren buluş: 'Akıllı El Protezi' başlıklı çalışmasıyla ödül aldı

Akıllı el protezleri üzerinde çalışan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Elif Hocaoğlu, medikal alanlardaki sorunlara çözüm üretmek amacıyla robotik ve mekatronik bilimini kullandı.

Elif Hocaoğlu, Elektrik ve Elektronik İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği 'TET Proje Pazarı'nda 'Doğal Kontrol Arayüzüne Sahip, Esnekliğini Değiştirebilen Akıllı El Protezi' çalışmasıyla ikinci oldu.

3 YIL İÇİNDE PİYASADA OLACAK

Dr. Elif Hocaoğlu, "Geliştirmekte olduğumuz el protezini şu an dünyadaki diğer protezlerden ayıran en önemli özelliği yaptığı göreve göre parmak esnekliğini değiştirebilme yetisi" dedi. Gururumuz doktor şöyle konuştu: Üniversiteden beri yapay kaslar, biyonik kollar ve akıllı el protezleri ile ilgili araştırmalar yapardım. Ağabeyim plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahı.

Bana bugün kopan bir el diktik, bugün kopan bir kol diktik diye gününü anlatırken, 'ben de elini tamamen yitirmiş bir bireye çözüm üretmeliyim o halde' dedim. Elini kaybetmiş biri doğrudan bu ürünü alıp eldiven gibi eline giyip kullanabilecek. 3 yıl içinde halka arz edileceğini umuyorum."

TAM UYUM SAĞLADI

Akıllı el protezi tasarımında esinlendiğimiz model insan elidir" ifadesini kullanan Hocaoğlu, protezin vücutla uyumunun önemine dikkat çekti.

Merve BİLKAY