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    Türk profesörden gurur veren buluş: 'Akıllı El Protezi' başlıklı çalışmasıyla ödül aldı

    Protez dünyasındaki gururumuz… Öğretim Üyesi Dr. oğlu, ’nin düzenlediği TET Proje Pazarı’nda ‘Akıllı El Protezi’ başlıklı çalışmasıyla ödül aldı.

    Akıllı Elif

    Akıllı el protezleri üzerinde çalışan Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi oğlu, medikal alanlardaki sorunlara çözüm üretmek amacıyla robotik ve mekatronik bilimini kullandı.

    Elif Hocaoğlu, 'nin düzenlediği 'TET Proje Pazarı'nda 'Doğal Kontrol Arayüzüne Sahip, Esnekliğini Değiştirebilen Akıllı El Protezi' çalışmasıyla ikinci oldu.

    3 YIL İÇİNDE PİYASADA OLACAK
    Dr. Elif Hocaoğlu, "Geliştirmekte olduğumuz el protezini şu an dünyadaki diğer protezlerden ayıran en önemli özelliği yaptığı göreve göre parmak esnekliğini değiştirebilme yetisi" dedi. Gururumuz doktor şöyle konuştu: Üniversiteden beri yapay kaslar, biyonik kollar ve akıllı el protezleri ile ilgili araştırmalar yapardım. Ağabeyim plastik, estetik ve rekonstrüktif cerrahı.

    Bana bugün kopan bir el diktik, bugün kopan bir kol diktik diye gününü anlatırken, 'ben de elini tamamen yitirmiş bir bireye çözüm üretmeliyim o halde' dedim. Elini kaybetmiş biri doğrudan bu ürünü alıp eldiven gibi eline giyip kullanabilecek. 3 yıl içinde halka arz edileceğini umuyorum."

    TAM UYUM SAĞLADI
    Akıllı el protezi tasarımında esinlendiğimiz model insan elidir" ifadesini kullanan Hocaoğlu, protezin vücutla uyumunun önemine dikkat çekti.

    Merve BİLKAY

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